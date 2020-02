Bruno Fernandes com assistência para golo na vitória do Manchester United

O Manchester United venceu esta segunda-feira o Chelsea em Stamford Bridge por 2-0, com o segundo golo a resultar de um canto executado por Bruno Fernandes, em jogo da 26ª jornada da I Liga inglesa de futebol.

A equipa do United abriu o marcador à beira do intervalo, pelo avançado francês Anthony Martial, de cabeça, a desviar a bola do alcance do guarda-redes Willy Caballero, na sequência de um cruzamento de Wan-Bissaka, do flanco direito.

O segundo golo surgiu aos 66 minutos, após um pontapé de canto cobrado pelo médio português Bruno Fernandes, transferido na última janela de mercado do Sporting, 'teleguiado' para cabeça do capitão Harry Maguire.

De realçar que Bruno Fernandes, além da participação direta no segundo golo, teve uma bola com estrondo no poste na execução de um livre a 25 metros da baliza, descaído sobre o lado direito do ataque dos 'red devils'.

O médio luso foi substituído aos 90+2 pelo seu compatriota Diogo Dalot.

Com este triunfo, o Manchester United, subiu ao sétimo lugar com 38 pontos, enquanto o Chelsea, que não vence há quatro jornadas consecutivas (dois empates e duas derrotas) manteve o quarto lugar, o último do topo da classificação a dar acesso à Liga dos Campeões, com 41 pontos, mas vê-se cada vez mais ameaçado pelos seus perseguidores, o primeiro dos quais o Tottenham, de José Mourinho, que soma 40 pontos.

Na perseguição ao ambicionado quarto lugar estão ainda o Sheffield United, com 39 pontos, o Manchester United, com 38, o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, com 36, os mesmos do Everton, que é nono classificado.

A 'Premier League' é liderada pelo Liverpool, com 76 pontos, seguido do Manchester City, com 51, e do Leicester, com 50.

