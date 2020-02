A fase a eliminar da Liga dos Campeões arranca esta terça-feira com dois jogos de destaque. O Liverpool, treinado por Jurgen Klopp, vai a Madrid jogar contra o Atlético de Simeone, que não pode contrar com João Félix por lesão. No outro jogo do dia, o Dortmund, de Rafael Guerreiro, recebe o PSG.

O apito inicial está marcado para as 20:00.