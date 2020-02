Médio brasileiro Reinier quer ficar na história do Real Madrid

O jovem futebolista brasileiro Reinier, de 18 anos, afirmou hoje que quer ficar na história do Real Madrid, no dia em que foi apresentado oficialmente como reforço do clube espanhol.

"É um dia muito feliz para mim. Estou a cumprir um sonho de infância. Agradeço ao presidente do Real Madrid e à minha família, que esteve sempre comigo e sempre acreditou que poderia chegar aqui. Quero fazer parte da história deste grande clube", afirmou Reinier, no Estádio Santiago Bernabéu.

O médio brasileiro, que atuava no Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, foi contratado por cerca de 30 milhões de euros, de acordo com a comunicação social espanhola, e assinou um contrato válido até 2026.

Juan Medina

Para já, Reinier vai ser integrado no Real Madrid Castilla (equipa B), comandado pelo antigo avançado Raúl González, mas será também chamado com frequência para treinar com a equipa principal.

Reinier Jesus Carvalho, internacional brasileiro de sub-17 e sub-19, integrou a equipa do Flamengo, que, com o técnico português Jorge Jesus no comando, se sagrou campeã do Brasil e vencedora da Taça Libertadores, em 2019, tendo participado em 15 jogos e apontado seis golos.