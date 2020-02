PSP já terá identificado os autores dos insultos racistas a Marega

A PSP já terá conseguido identificar os autores dos insultos de carácter racista dirigidos a Marega, durante o jogo que colocou frente a frente o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto, no domingo.

Na noite do jogo, a PSP tomou conta da ocorrência, mas não conseguiu identificar ou deter qualquer suspeito por causa da grande concentração de pessoas.

As imagens das câmaras de videovigilância terão sido fundamentais para chegar aos responsáveis pelas agressões verbais.

Os insultos racistas dirigidos ao avançado do FC Porto são um crime previsto e punido no Código Penal com penas que podem ir dos 6 meses aos 5 anos de cadeia.

O Ministério Público já instaurou um inquérito e o processo está nas mãos do Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães.

O que dizem as regras sobre racismo no desporto