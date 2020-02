Relatório do árbitro confirma insultos racistas "insistenes" a Marega

De acordo com informação recolhida pela SIC, o Vitória de Guimarães vai ser alvo de um processo disciplinar, por causa dos incidentes de domingo no estádio D. Afonso Henriques. Uma decisão que foi tomada antes da reunião do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que irá decorrer esta terça-feira.

O relatório de jogo do árbitro da partida confirmou os "insultos racistas insistentes" dirigidos a Marega.

