António Salvador pede urgência no Caso Marega

À margem da partida do SC Braga para a Escócia, onde a equipa portuguesa irá defrontar o Glasgow Rangers nos 16 avos de final da Liga Europa,

António Salvador, presidente do clube, fez um apelo às autoridades competentes afirmando que "é o momento de agir" perante o que aconteceu com Marega.

Em causa estão os insultos racistas proferidos pelos adeptos do Vitória de Guimarães, durante o encontro entre o clube vimaranense e o FC Porto do passado domingo.

O presidente do SC Braga disse ainda que "as pessoas deveriam fazer do futebol uma festa"

