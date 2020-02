Piloto Ryan Newman livre de perigo após aparatoso acidente na Daytona 500

O estado de saúde do piloto norte-americano Ryan Newman é considerando estável, após um aparatoso acidente durante a última volta da prova de Nascar Daytona 500, que se realizou na segunda-feira na Flórida, nos EUA, avança do site da BBC.

De acordo com uma publicação partilhada no Twitter pela equipa do piloto de 42 anos, "Newman continua sob observação médica" num hospital de Daytona Beach, no estado da Florida.

O acidente ocorreu depois do piloto perder o controlo do carro e ter embatido contra os muros que limitam a pista.

As imagens do acidente