Jorge Jesus animado para jogo no Estádio do Maracanã

O Flamengo, detentor da Taça Libertadores, empatou na quarta-feira a dois golos no reduto dos equatorianos do Independiente Del Valle, vencedores da última edição da Taça sul-americana, na primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol, em Quito.

Depois do empate em duas bolas, Jorge Jesus mostrou-se insatisfeito com o empate tardio, mas diz que está animado para o encontro da segunda mão diante dos adeptos no Estádio do Macaranã.

