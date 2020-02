Madjer termina carreira no futebol de praia e ruma à FPF para novas funções

O internacional português Madjer, eleito cinco vezes melhor jogador mundial de futebol de praia, anunciou esta quinta-feira o fim de carreira e prepara-se para assumir o cargo de coordenador para a modalidade da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O final da carreira do atleta, de 43 anos, foi oficializado na página oficial do Sporting, clube que Madjer representou durante 14 anos.

"22 anos de carreira, 14 anos de Sporting Clube de Portugal. João Saraiva, mais conhecido por Madjer, termina a sua carreira enquanto jogador de futebol de praia, aos 43 anos", escreve o clube, destacando o palmarés do jogador, que em dezembro de 2019 se despediu da seleção depois de conquistar pela terceira vez o campeonato do mundo.

A FPF também já comunicou a entrada de Madjer para os quadros do organismo, com funções de coordenador para o futebol de praia.

"O antigo internacional, que conquistou, entre outros títulos, três campeonatos do mundo de futebol de praia e marcou mais de 1.000 golos ao serviço da equipa das quinas, vai ser um dos responsáveis pela promoção e desenvolvimento da modalidade em que se notabilizou, passando naturalmente a acompanhar a seleção nacional", refere a federação, numa nota divulgada no seu site oficial.

Em declarações à FPF, Madjer considerou que o seu ingresso é "um casamento de sonho", mas assumiu que ainda não se habituou à ideia de abandonar a competição.

"Só faria sentido terminar desta forma. Não vai ser uma mudança muito radical, tenho vindo a ter este papel em alguns clubes por onde passei", disse, acrescentando: "Ainda não me caiu a ficha de ter parado enquanto atleta, mas com o tempo vou-me preparando para as novas funções".

Fernando Gomes, presidente da FPF, explicou que Madjer "vai dar toda a sua atenção ao futebol de praia, não só ao nível das seleções, mas também colaborar com a federação naquilo que tem sido a aposta no desenvolvimento do futebol de praia".

Considerado 5 vezes o melhor do mundo pela FIFA e 4 vezes o melhor da Europa

Madjer, que em outubro do ano passado foi considerado o melhor jogador de futebol de praia da história pela revista France Football, conta no seu palmarés com três títulos mundiais, cinco europeus e dois de campeão nacional.

A nível individual, o jogador foi considerado cinco vezes o melhor do mundo pela FIFA e quatro vezes o melhor da Europa.

Veja também: