Projeto educativo Football Kids procura promover Fair

A semana tem sido marcada pelo caso Marega e muito se tem falado da importância do Fair Play no futebol e de o incutir desde cedo. O Football Kids Fair Play é um projeto educativo que visa participar na formação das crianças e jovens e no qual se procura promover precisamente o Fair Play e uma vida com valores (respeito, ética, não ao racismo, tolerância, cidadania, etc.), junto dos atletas que praticam futebol, seus familiares e treinadores. António Franqueiro, mentor do projeto, esteve na Edição da Manhã.