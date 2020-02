A reação do presidente da Federação Espanhola de Futebol à candidatura de Casillas

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) afirmou esta sexta-feira que, na altura certa, o "mundo do futebol vai avaliar" o seu trabalho na liderança do organismo, em reação à candidatura do ex-guarda-redes Iker Casillas.

"Falo sobre o trabalho que tem sido feito na federação. Qualquer pessoa tem a liberdade de tomar as decisões que entender. Falo sobre o meu trabalho, o trabalho da minha equipa, e, na altura certa, o mundo do futebol vai avaliar e tomar a sua decisão", afirmou Luís Rubiales, durante um evento em Madrid.

O dirigente máximo da RFEF rejeitou falar diretamente da candidatura de Casillas, mas assumiu que trocou mensagens com o antigo guardião de FC Porto e Real Madrid.

Rubiales, antigo defesa, assumiu a presidência do organismo em maio de 2018, sucedendo a Angel Vilar, e o seu mandato tem sido marcado pelos conflitos com a Liga espanhola e o sindicato dos jogadores.

Na segunda-feira, Casillas, que durante anos foi uma das grandes figuras da seleção espanhola e do Real Madrid, anunciou a candidatura à presidência da RFEF.

"Sim, vou candidatar-me à presidência da RFEF quando se convocarem eleições. Juntos vamos pôr a nossa federação à altura do melhor futebol do mundo: o de Espanha", escreveu Casillas na rede social Twitter.

As eleições ainda não foram agendadas, mas deverão decorrer durante o próximo verão.