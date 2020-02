Abidal fala sobre crise com Lionel Messi

Durante a apresentação do novo jogador Braithwaite, Eric Abidal teve de responder a perguntas sobre a crise com Lionel Messi.

O secretário técnico do FC Barcelona afirmou que aprendeu a tratar os assuntos internos a portas fechadas.

Éric Abidal, antigo jogador do Barcelona e atual secretário técnico do clube, concedeu uma entrevista ao jornal desportivo espanhol SPORT, onde abordou o despedimento do antigo treinador dos catalães, Ernesto Valverde.

Abidal assumiu o facto de ter detetado um "problema interno ao nível do grupo" e não teve meias medidas a apontar o dedo a alguns jogadores, afirmando que "apesar de não estarem satisfeitos, com algumas decisões do treinador, não tinham a atitude certa e não se aplicavam nos treinos", no entanto garantiu que a relação entre o os futebolistas e o técnico "sempre foi boa".

As declarações do ex-futebolista francês não foram bem recebidas por parte de Leonel Messi, que não perdeu tempo, e utilizou as redes sociais para responder e pedir uma justificação a Abidal.