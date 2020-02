Brasil comemora 50 anos da conquista do tricampeonato mundial com estátua de Pelé

A Confederação Brasileira de Futebol revelou na quinta-feira uma estátua de Pelé, exposta na sede da organização de futebol.

O evento de apresentação da estátua é o primeiro de uma série de eventos para comemorar a histórica vitória do Brasil no Mundial de 1970, vencido no México.

De acordo com a agência Associated Press, nove jogadores da equipa que fez história há 50 anos estiveram no evento, que contou apenas com uma declaração de Pelé em vídeo.

O Brasil venceu as sete equipas do Campeonato do Mundo de 1970. Na final, a seleção brasileira venceu a Itália por 4-1.