FC Porto punido com um jogo à porta fechada

O FC Porto foi punido com um jogo à porta fechada pelo Conselho de Disciplina.

Em causa está o comportamento dos adeptos na final da Taça de Portugal. O jornal Record avança mesmo que se tratou de uma agressão de um adepto portista a um agente de autoridade.

O FC Porto tem 10 dias para recorrer para o Tribunal Arbitral do desporto, desde a data da notificação. O recurso tem efeitos suspensivos.

O encontro entre o FC Porto e o Sporting realizou-se a 29 de maio do ano passado. O Sporting venceu no desempate de grandes penalidades por 5-4, após 2-2 no tempo regulamentar.