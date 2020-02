Bruno Fernandes estreia-se a marcar no Manchester United

O futebolista português Bruno Fernandes estreou-se este domingo a marcar e abriu caminho ao triunfo do Manchester United na 27.ª jornada da Liga inglesa, num dia em que Diogo Jota 'bisou' no Wolverhampton.

No United, Bruno Fernandes, contratado em janeiro ao Sporting, voltou a mostrar que foi um bom negócio para os 'red devils' e estreou-se a marcar, num triunfo por 3-0 frente ao Watford, num encontro em que ainda assistiu no terceiro golo.

O médio português sofreu falta para grande penalidade, que o próprio converteu, aos 42 minutos, numa fase em que o Watford até tinha perdido duas oportunidades de golo, mas na segunda metade a equipa de Manchester sentenciou o jogo.

Martial fez o 2-0, aos 58 minutos, e Greenwood, a passe de Bruno Fernandes, o 3-0, aos 75, segurando um triunfo que 'empurrou' o Manchester United para o quinto lugar, por troca com o Tottenham, de José Mourinho, que no sábado perdeu na visita ao Chelsea (2-1).

Os 'red devils' são agora quintos, com 41 pontos, a três do Chelsea, que é quarto e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos campeões, atrás de Leicester (50), Manchester City (57) e Liverpool (76).

Também hoje o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, venceu em casa por 3-0 o Norwich, 20.º e último classificado, num jogo em que Diogo Jota se voltou a destacar, bisou depois de na quinta-feira ter marcado um 'hat trick' na Liga Europa ao Espanyol (4-0).

Com Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho também a titulares, e Pedro Neto e Rúben Vinagre a entrarem na segunda parte, Diogo Jota marcou aos 19 e 30 minutos, e o mexicano Raúl Jiménez fez o terceiro golo, aos 50, em recarga a um remate ao poste do avançado português.

A vitória deixa os 'wolves' no oitavo lugar, com 39 pontos, embora Arsenal (34) e Everton (36) se possam aproximar, com as duas equipas a defrontarem-se ainda hoje, igualmente em jogo da 27.ª ronda, que encerra apenas na segunda-feira, com a receção do Liverpool ao West Ham.

