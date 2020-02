Weigl de regresso aos convocados do Benfica

O internacional alemão Weigl regressa aos convocados do Benfica, numa lista de 19 jogadores para a visita de segunda-feira ao Gil Vicente, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Em relação ao jogo da Liga Europa com o Shakhtar Donetsk, o treinador Bruno Lage volta a contar com o médio germânico, que cumpriu castigo na competição europeia, e fez sair das escolhas o médio David Tavares e o guarda-redes belga Svilar.

De resto, entram 18 dos 20 jogadores que estiveram na Ucrânia, com o treinador benfiquista a não contar com André Almeida, Jardel e Gabriel, jogadores que integram o boletim clínico dos 'encarnados'.

O Benfica defronta na segunda-feira em Barcelos o Gil Vicente (19:30), num momento em que lidera o campeonato, mas apenas com mais um ponto do que o FC Porto, depois de ter perdido nas duas últimas jornadas, com os 'dragões' (3-2 fora) e com o Sporting de Braga (1-0 em casa).

