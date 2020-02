Apanha-bolas expulsos do Ibiza após enviarem vídeo racista a guarda-redes adversário

O Ibiza comunicou esta segunda-feira que expulsará imediatamente os apanha-bolas que enviaram um vídeo racista ao guarda-redes da equipa de futebol Real Sporting Gijon B, Christian Joel.

Este publicou um vídeo que lhe foi enviado no qual é visível os jovens apanha-bolas do Ibiza a cuspirem na sua camisola com comentários e gestos "racistas e desrespeitosos".

O Ibiza fez saber, através de um comunicado, que tem pugnado para que o futebol seja um "ponto de encontro e um local de sã convivência", razão pela qual considera que esses comportamentos devem ser "perseguidos, denunciados e eliminados de raiz".