Benfica regressa às vitórias e segura liderança do campeonato

O Benfica regressou esta segunda-feira aos triunfos, após uma série de quatro jogos sem vencer, ao derrotar o Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, no jogo que fechou a 22.ª jornada da Primeira Liga.

O único golo do encontro foi marcado pelo avançado brasileiro Carlos Vinícius, aos 15 minutos.

As "águias" seguraram assim a liderança isolada do campeonato, com 57 pontos, mais um que o FC Porto. Já os gilistas seguem no 11.º lugar, com 26 pontos.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Moreirense (2 de março às 20h45) e o Gil Vicente defronta, no Bessa, o Boavista (29 de fevereiro às 20h30).