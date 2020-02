Alegados insultos dos adeptos do FC Porto a Abdu Conté sob investigação

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito aos alegados insultos racistas dos adeptos do FC Porto ao jogador Abdu Conté do Moreirense.



O caso remonta ao jogo de 10 de janeiro, em Moreira de Cónegos, na 16ª jornada do campeonato.

Os insultos terão acontecido ao minuto 37, no momento em que o lateral-esquerdo cometeu um penalti sobre Corona.

Terá sido o relatório da segurança do jogo a levar ao inquérito, mas nem o árbitro do encontro, Artur Soares Dias, nem os delegados da Liga de Clubes fizeram referência ao incidente no relatório.