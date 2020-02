Petkovic vai continuar a ser selecionador da Suíça até 2022

Peter Morrison

O treinador Vladimir Petkovic prolongou o contrato como selecionador suíço de futebol até dezembro de 2022, anunciou hoje a federação helvética.

O novo contrato de Petkovic, que sucedeu ao alemão Ottmar Hitzfeld após o Mundial de 2014, contempla uma cláusula de rescisão, caso a seleção suíça não consiga qualificar-se para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar.

Desde que Petkovic assumiu o cargo de selecionador, a Suíça apurou-se sempre para todas as grandes competições internacionais, preparando-se para participar no Euro2020, no qual ficou integrada no Grupo A, em conjunto com Itália, Turquia e País de Gales.