Arquivado processo do túnel do Jamor que envolvia Pedro Ribeiro

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo do túnel do Jamor. Na altura, as imagens divulgadas pela SIC mostraram o treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, a queixar-se de ter sido agredido com um soco.

O treinador, que a meio de janeiro saiu do comando técnico do clube, nunca esclareceu o episódio e quem lhe terá dado um soco. Três semanas depois do incidente no túnel do Jamor, Sérgio Conceição confirmou que houve tensão com o treinador do Belenenses SAD. No entanto, em entrevista ao Canal 11, o treinador do FC Porto nega qualquer ato de violência a Pedro Ribeiro.

A situação aconteceu a 8 de dezembro, no intervalo do jogo Belenenses SAD - FC Porto, a contar para a décima terceira jornada. Nos relatórios dos árbitros e dos delegados da Liga não foram referidas agressões, mas sim uma discussão e alguns empurrões.

Reveja as imagens do incidente.