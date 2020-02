Futebolista não acreditou quando apertou a mão a Cristiano Ronaldo

Bruno Guimarães, futebolista brasileiro de 22 anos, está a cumprir a primeira época no futebol europeu, depois de se ter transferido dos brasileiros do Athlético Paranaense para a equipa francesa do Lyon, tendo feito a sua estreia na Liga dos Campeões na passada quarta-feira, no encontro contra a Juventus de Cristiano Ronaldo.

No final da partida, em entrevista ao site desportivo brasileiro Esporte Interativo, Bruno Guimarães não escondeu o entusiasmo quando revelou o momento em que cumprimentou Cristiano Ronaldo no início do jogo.

Assista ao momento.

O Lyon venceu a Juventus por 1-0 no jogo da primeira mão da competição. O encontro da segunda mão, que se vai realizar em Itália, está marcado para dia 17 de Março.