O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, foi acusado pelo Ministério Público de sete crimes no processo dos e-mails, seis por violação de correspondência e um de acesso indevido.



O diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, foi também acusado de três crimes de violação de correspondência e Diogo Faria, comentador desportivo, vai responder por dois crimes.



Em causa está a divulgação de conteúdo relativo aos e-mails do Benfica.

