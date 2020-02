Duelo de portugueses nos oitavos da Liga Europa

Realizou-se esta sexta-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, o sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa, onde não vão estar presentes equipas do futebol português, depois da eliminação do SC Braga, Sporting CP, FC Porto e SL Benfica no 16 avos da competição europeia.

O sorteio ficou marcado pelo duelo entre o Wolverhampton, de Intglaterra, e o Olympiacos, da Grécia, com as duas equipas a serem orientadas por treinadores portugueses.

Os jogos da primeira mão estão agendados para o dia 12 de março.

O resultado do sorteio:

Basaksehir - FC Copenhaga

Olympiacos - Wolverhampton

Rangers -Bayer Leverkusen

Wolfsburgo - Shakhtar Donetsk

Inter de Milão - Getafe

Sevilha - Roma

Salsburgo/Eintracht Frankfurt - Basileia

Lask Linz - Manchester United

