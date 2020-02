Francisco J. Marques, Júlio Magalhães e Diogo faria acusados no caso dos e-mails do Benfica

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, foi esta sexta-feira acusado de oito crimes, no caso dos e-mails do Benfica. O diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, e o comentador Diogo Faria, também foram acusados.

Veja também: