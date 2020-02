Luis Díaz falha treino do FC Porto depois de sofrer rotura muscular na coxa direita

O colombiano Luis Díaz sofreu uma rotura muscular na coxa direita frente ao Bayer Leverkusen e falhou esta sexta-feira o início da preparação do FC Porto para o jogo com o Santa Clara, da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Luis Díaz, que se agarrou à face posterior da coxa direita numa arrancada durante o jogo de quinta-feira com os alemães do Bayer Leverkusen, que ditou o afastamento dos "dragões" da Liga Europa, foi substituído pelo japonês Nakajima, aos 29 minutos.

O extremo colombiano, de acordo com a nota publicada no sítio dos "dragões" na Internet, passou a integrar o boletim clínico do FC Porto, juntamente com o médio Vítor Ferreira, e ambos realizaram apenas tratamento.

O plantel dos "dragões" volta a treinar pelas 11:00 de sábado, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga com 56 pontos, a um do líder Benfica, defronta pelas 19:30 de segunda-feira o Santa Clara (oitavo, com 29), no Estádio de São Miguel, nos Açores, em jogo a contar para a 23.ª jornada.

