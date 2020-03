O defesa central, Mathieu, não vai jogar contra o Famalicão, continua a treinar integrado, sob vigilância médica.

Também de fora continuam o guarda-redes Renan e o avançado Luiz Phellype, ambos por lesão.

O Sporting joga amanhã com o Famalicão no encerramento da vigésima terceira jornada do campeonato nacional. O jogo está marcado para as oito da noite e tem arbitrgaem de Luís Godinho.