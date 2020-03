Fernando Santos diz que Portugal vai ter "uma palavra a dizer" na Liga das Nações

O selecionador Fernando Santos afirmou esta terça-feira que Portugal tem "uma palavra a dizer" na segunda edição da Liga das Nações de futebol, prova em que "já deixou a sua marca".

"É uma prova muito importante. No futuro, não direi que será tão importante como um Europeu ou um Mundial, mas as equipas vão apostar forte. Portugal já deixou a sua marca nesta competição. Vamos ter uma palavra a dizer, mas para já estamos concentrados no Campeonato da Europa. Só depois pensarei nesta prova", afirmou Fernando Santos, em declarações distribuídas pela Federação Portuguesa de Futebol.