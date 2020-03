Portugal conhece adversários da segunda edição da Liga das Nações

Portugal, atual detentor do título, conhece hoje os adversários da segunda edição da Liga das Nações de futebol, com alguns tubarões a poderem aparecer no caminho dos campeões europeus, no sorteio que vai decorrer em Amesterdão.

Como seria de esperar, a seleção lusa integra o Pote 1 e já sabe que na fase de grupos não vai defrontar Suíça, Inglaterra e Países Baixos, equipas que participaram na final four da edição inaugural.

Com os quatro grupos a serem agora compostos por quatro seleções (e não três, como na primeira edição), Bélgica, França, Espanha e Itália aparecem no Pote 2, enquanto Dinamarca, Suécia, Ucrânia e Bósnia-Herzegovina incorporam o Pote 3.

A Alemanha é a equipa a evitar no Pote 4, que conta ainda com Croácia, Polónia e Islândia.

Estas quatro seleções tinham sido despromovidas à Liga B, mas acabaram por se manter no principal escalão, devido à alteração do formato da competição.

A fase de grupos vai decorrer entre setembro e novembro deste ano, com a final four a acontecer em junho de 2021, ainda num país a designar.

O sorteio tem início agendado para 18:00 (17:00 horas de Lisboa), no Centro de Conferências Beurs van Berlange, em Amesterdão. Também vai ficar conhecida a composição dos grupos da Liga B, Liga C e Liga D.

Pote 1: Portugal, Países Baixos, Suíça e Inglaterra;

Pote 2: Bélgica, França, Espanha e Itália;

Pote 3: Dinamarca, Suécia, Ucrânia e Bósnia-Herzegovina;

Pote 4: Alemanha, Croácia, Polónia e Islândia.