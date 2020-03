Portugal já conhece os adversários na Liga das Nações

A seleção portuguesa, atual detentora do troféu, vai defrontar a França, a Suécia e a Croácia na fase de grupos da próxima Liga das Nações.

Confira abaixo o resultado do sorteio, realizado esta terça-feira na cidade holandesa de Amesterdão:

Liga A

Grupo 1: Polónia, Bósnia, Itália, Holanda,

Grupo 2: Islândia, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra

Grupo 3: Croácia, Suécia, França, Portugal

Grupo 4: Alemanha, Ucrânia, Espanha, Suíça

Liga B

Grupo 1: Roménia, Irlanda do Norte. Noruega, Áustria

Grupo 2: Israel, Eslováquia, Escócia, Rep. Checa

Grupo 3: Hungria, Turquia, Sérvia, Rússia

Grupo 4: Bulgária, Irlanda, Finlândia, País de Gales

Liga C

Grupo 1: Azerbaijão, Luxemburgo. Chipre, Montenegro

Grupo 2: Arménia, Estónia, Macedónia, Geórgia

Grupo 3: Moldávia, Eslovénia, Kosovo, Grécia

Grupo 4: Cazaquistão, Lituânia, Bielorrússia, Albânia

Liga D

Grupo 1: Malta, Andorra. Letónia, Ilhas Faroé

Grupo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar

A fase de grupos vai decorrer entre setembro e novembro deste ano, com a final four a acontecer em junho de 2021, ainda num país a designar.

A primeira edição foi vencida por Portugal, que acolheu a final four. Um golo de Gonçalo Guedes deu o título à seleção portuguesa na final, diante da Holanda, no Estádio do Dragão.