Silas confirma: "é o meu último jogo pelo Sporting"

"Temos de assumir as nossas responsabilidades e quero dizer-vos que este é o meu último jogo à frente do Sporting. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de aprender coisas que se calhar nunca iria aprender. É uma decisão mais do que pensada, que começou a ser pensada logo na Turquia e tomada na sexta-feira, sem volta atrás", disse o técnico em conferência de imprensa no final do jogo com o Famalicão.

O Sporting perdeu, esta noite, com o Famalicão por 3-1.

Rúben Amorim vai ser o novo treinador do Sporting. O clube de Alvalade e o Sporting de Braga chegaram a acordo pelo treinador português.O negócio ronda os 10 milhões de euros. O técnico, de 35 anos, tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões e sucede a Silas no comando técnico do Sporting até 2023.