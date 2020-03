Rúben Amorim vai ser o novo treinador do Sporting. O clube de Alvalade e o Sporting de Braga chegaram a acordo pelo treinador português.

O negócio ronda os 10 milhões de euros.

O treinador de 35 anos sucede a Silas no comando técnico do Sporting até 2022. A SIC sabe que o ainda treinador dos "leões" não foi informado da decisão do Sporting nem de qualquer negociação com outro treinador.