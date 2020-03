Sporting perde em Famalicão e fica a quatro pontos do terceiro lugar

O Famalicão venceu esta terça-feira o Sporting em casa por 3-1, num jogo que fecha a 23.ª jornada da I Liga. Os dois primeiros golos foram apontados pela equipa da casa, aos cinco minutos, por Uroš Račić e aos 8 minutos por Diogo Gonçalves.

O Sporting ainda reduziu a diferença no marcador aos 45+1 minutos, com um golo de Coates, que não foi suficiente para sair de Famalicão com pontos. Foi novamente Diogo Gonçalves que, ao minuto 66, fechou o marcador.

Com este resultado, o clube de Alvalade mantém-se no quarto lugar com 39 pontos e o Famalicão sobe a sexto com 36, ficando a um ponto de chegar ao quinto posto ocupado pelo Rio Ave.

Rúben Amorim vai ser o novo treinador do Sporting

O clube de Alvalade e o Sporting de Braga chegaram a acordo pelo treinador português, com um negócio a rondar os 10 milhões de euros. O treinador de 35 anos sucede a Silas no comando técnico do Sporting até 2022.