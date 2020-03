Arquivado caso do túnel do Jamor

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira o acórdão do processo de inquérito no caso do túnel do Jamor.

Pedro Ribeiro, ex-treinador do Belenenses SAD, queixou-se de ter sido agredido no intervalo do jogo com o FC Porto, mas confessou que não viu quem foi o agressor e o caso foi arquivado.

Veja também: