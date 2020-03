A primeira e única treinadora de boxe no Paquistão

O domínio deste desporto por parte dos homens e o conservadorismo do Paquistão não impediram Shahnaz Kamal de deixar a sua marca - é a primeira e única treinadora internacional feminina de boxe registada na federação paquistanesa. Neste momento, treina homens e mulheres com o objetivo de garantir uma geração jovem de praticantes deste desporto.

Shahnaz Kamal cresceu numa família de pugilistas e passou a infância a desejar, secretamente, calçar as luvas. Pensou que nunca seria capaz de realizar o seu sonho até se casar com um boxeador. Quando o marido descobriu o seu interesse, começou a treiná-la, rompendo as normas da sociedade paquistanesa.

Ela começou a treinar os filhos no telhado de casa em 2008 e, dois anos depois, já treinava algumas jovens para jogos. A treinadora federada, de 37 anos, tem três filhas e um filho e está ansiosa para que comecem a praticar boxe. Uma das suas filhas, com 14 anos, já chegou a ganhar uma medalha de ouro em 2019 nas provas entre províncias.

Até ao momento, Kamala calcula que treinou cerca de 600 pugilistas masculinos e 150 femininos.