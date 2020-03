Athletic Bilbau defronta Real Sociedad na final da Taça do Rei

O Athletic Bilbau perdeu esta quinta-feira com o Granada 2-1, mas o golo marcado fora permitiu à formação basca apurar-se para a final da Taça do Rei de Espanha em futebol, na qual vai defrontar a Real Sociedad.

Depois de ter vencido a primeira mão em casa por 1-0, o Athletic Bilbau viu o Granada adiantar-se no marcador no arranque da segunda parte, aos 48 minutos, por intermédio do atacante espanhol Carlos Fernández.

Com a eliminatória empatada, foi o Granada a chegar ao segundo golo, marcado de cabeça pelo defesa Germán Sánchez na sequência de um pontapé de canto, ficando a formação andaluz em vantagem.

Porém, aos 81, o defesa Yuri Berchiche subiu decidido pelo flanco esquerdo e fez o tento que resolveu estas meias-finais, permitindo à formação de Bilbau marcar encontro contra a Real Sociedad, que na quarta-feira afastou o Mirandés (equipa sensação desta competição nesta temporada), num duelo 100% basco, que se vai jogar em Sevilha.