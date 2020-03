Gelson Martins suspenso por seis meses

O jogador português Gelson Martins, do Mónaco, foi suspenso por seis meses devido aos empurrões que deu ao árbitro da partida entre monegascos e Nimes, há um mês, anunciou esta quinta-feira a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP).

"Depois da instrução do processo e da audição do jogador, a comissão [disciplinar da LFP] decidiu sancionar Gelson Martins com uma suspensão de seis meses. Esta decisão tem efeitos a partir de 06 de fevereiro", informou em comunicado a entidade.