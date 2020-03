Manchester United segue para os quartos da Taça de Inglaterra

O Manchester United apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao vencer por 3-0 na receção ao Derby County, do segundo escalão, no regresso de Wayne Rooney a Old Trafford.

No reencontro com a equipa que representou entre 2004 e 2017, o avançado, de 34 anos, foi um dos elementos mais ativos no ataque do Derby County, ainda assim insuficiente para impedir que os 'red devils' seguissem em frente na prova.

Com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot no 'onze' inicial, o Manchester United adiantou-se no marcador aos 33 minutos, através do lateral Luke Shaw, e ampliou a vantagem aos 41, por intermédio do nigeriano Odion Ighalo.

Já sem Bruno Fernandes em campo, a formação comandada por Ole Gunnar Solskjaer consumou o triunfo e a passagem aos 'quartos' com novo tento de Ighalo, aos 70 minutos.

Nos quartos de final da Taça de Inglaterra, agendados para 21 de março, o Manchester United vai visitar o Norwich, que na quarta-feira eliminou o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, no desempate por grandes penalidades.Leicester-Chelsea, Newcastle-Manchester City e Sheffield United-Arsenal são os restantes encontros dos quartos de final da prova.