O Ministério Público do Paraguai confirmou esta quinta-feira que o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho entrou no país com um passaporte com conteúdo falso.

O antigo jogador do Barcelona e do AC Milan tem sido interrogado, desde quarta-feira, pelas autoridades depois de ter entrado no país, acompanhado pelo irmão.

Os dois apresentaram passaportes com dados alterados, mas negam responsabilidades por qualquer irregularidade que tenha sido detetada.