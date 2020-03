Treinador Jorge Costa anuncia "o fim da aventura" no Mumbai City

O treinador português Jorge Costa anunciou esta quinta-feira "o fim da aventura" no Mumbai City, a partir de maio, "ao fim de dois anos incríveis", numa decisão confirmada também pelo clube indiano de futebol.

"Foram dois anos em que alcançamos muito mais do que o esperado e estabelecemos várias marcas. A Índia e a cidade de Mumbai foram uma surpresa muito boa e adorei cada segundo da minha experiência lá", refere Jorge Costa, na sua conta no Instagram.

Jorge Costa agradece ainda a todos os envolvidos no projeto que liderou no Mumbai City, em especial à equipa técnica, dirigentes, diretores, jogadores e adeptos, e afirma estar eternamente grato pelo apoio que sempre demonstraram.

O Mumbai City, nas suas redes sociais, confirmou já a saída do treinador português Jorge Costa, com efeitos a partir de maio, a quem agradeceu o seu "contributo para o crescimento do clube", com os votos do "maior sucesso no futuro".

Jorge Costa, de 48 anos, somou títulos como jogador no FC Porto e conta no percurso como treinador com passagens pelo Sporting de Braga, Olhanense, Académica, Cluj (Roménia), AEL Limassol e Anorthosis (Chipre), Paços de Ferreira, Gabão, Arouca e Tours (França).