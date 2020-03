Alisson é baixa no Liverpool para jogo com Atlético de Madrid

O guarda-redes do Liverpool Alisson Becker está lesionado e vai falhar o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol frente ao Atlético de Madrid, confirmou hoje o treinador Jurgen Klopp.

"Ele teve um pequeno problema num treino antes do jogo com o Chelsea e todos pensámos que não era nada. Já estava previsto que não ia jogar. No dia seguinte realizámos exames que encontraram algo e agora vai estar fora", disse o técnico alemão.

Klopp explicou que a lesão do guarda-redes internacional brasileiro é muscular, afetando a zona da anca.

Segundo o técnico, é certo que Alisson Becker vai falhar o jogo do campeonato frente ao Bournemouth e a partida da Liga dos Campeões com os espanhóis do Atlético de Madrid, não avançado uma data concreta para o seu regresso à competição.



O jogo entre o Liverpool e o Atlético de Madrid está agendado para quarta-feira, dia 11 de março, em Inglaterra, com os espanhóis a entrarem em vantagem depois da vitória por 1-0 na partida da primeira mão dos oitavos de final.