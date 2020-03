O Benfica perdeu a liderança do campeonato, para o FC Porto, na jornada anterior, depois do empate a uma bola frente à equipa do Moreirense, no entanto Bruno Lage, treinador dos encarnados, afirmou que, apesar da equipa ocupar o segundo lugar, a exigência não aumentou.

Na antevisão à visita do Benfica ao terreno do Vitória de Setúbal, o treinador das águias disse que "as contas fazem-se no fim".

O jogo está marcado para sábado, às 18:00.