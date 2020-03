Com o Benfica a atravessar um mau momento na época, que culminou com a perda da liderança do campeonato para o FC Porto, Bruno Lage garantiu que "não tem receio" de um possível regresso de Jorge Jesus a Portugal, quando questionado pelos jornalistas, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica frente ao Vitória de Setúbal.

Os encarnados visitam o campo do Vitória de Setúbal no sábado. O jogo está marcado para as 18:00.