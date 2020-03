Federação alemã vai testar suspensão temporária por acumulação de amarelos

A federação alemã de futebol anunciou hoje que vai testar a aplicação de uma suspensão temporária a um jogador que vir dois cartões amarelos, em vez da expulsão, começando na próxima época nos campeonatos distritais.

Segundo as novas regras, aplicadas no masculino e feminino a partir do oitavo escalão para baixo, o jogador estaria de fora por um período curto de tempo após o segundo amarelo, voltando depois ao campo, altura em que uma terceira admoestação o afastaria até ao final do encontro.

A discussão em torno da introdução de afastamentos temporários por questões disciplinares no futebol tem sido tida na última década, após uma proposta do International Board, em 2009, sobre a possível introdução de um cartão azul, à semelhança de outros