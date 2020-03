Jornada 24 do campeonato arranca com estreia de técnicos no SC Braga e Sporting

A começar a jornada 24, SC Braga recebe o Portimonense, com estreia de Custódio Castro aos comandos da equipa minhota.

A jornada continua no sábado, com o FC Porto, que assumiu a liderança na última ronda, a defrontar em casa o Rio Ave. O Benfica, segundo classificado, com menos um ponto que o líder Futebol Clube do Porto, visita o Vitória de Setúbal.

No domingo, Sporting joga em Alvalade frente ao último classificado, o Desportivo das Aves. O jogo marca a estreia de Rúben Amorim com o emblema leonino.