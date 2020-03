Luís Figo considera "uma loucura" Sporting pagar 10 milhões por Rúben Amorim

O antigo futebolista português Luís Figo considerou hoje "uma loucura" o pagamento de 10 milhões de euros por parte do Sporting CP ao Sporting de Braga para garantir a contratação imediata do treinador Rúben Amorim.

"Penso que é uma aposta importante da parte do clube: pela quantia de que estamos a falar, para um país como Portugal e pela situação financeira do Sporting. Na minha opinião pessoal, é uma loucura pagar esse valor por um treinador, mas é uma decisão de quem gere o clube e, certamente, tem mais informação do que eu para poder falar sobre a parte financeira", disse o ex-jogador, à margem de um evento promocional relacionado com o Euro2020 de futebol.