Rodolfo e Nuno Costa juntam-se a Hélio Sousa nas seleções do Bahrain

Os portugueses Rodolfo Correia e Nuno Costa juntaram-se a Hélio Sousa, selecionador principal, no corpo técnico das seleções do Bahrain, anunciou hoje a federação de futebol.

"A Federação de Futebol do Bahrain contratou os portugueses Rodolfo e Nuno Costa para treinar as equipas olímpicas e de juniores", lê-se no Instagram oficial do organismo.