Suspensão tira Gelson Martins do Euro 2020

O Conselho de Disciplina da Liga Francesa aplicou uma suspensão de seis meses a Gelson Martins, depois do futebolista português, que atua no Mónaco, ter empurrado o árbitro do jogo frente ao Nimes, de 1 de fevereiro, depois de ter sido expulso da partida.

Gelson Martins só pode voltar a pisar os relvados em agosto, o que o impede de representar a Seleção Nacional no Campeonato da Europa de 2020.

