Benfica e Vitória de Setúbal empatam a um golo

O Benfica empatou este sábado a um golo na visita ao Vitória de Setúbal, numa partida da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

O Vitória de Setúbal adiantou-se no marcador aos 46 minutos, com um golo de Carlinhos, com o Benfica a conseguir chegar ao empate ais 51, com Pizzi a converter uma grande penalidade.

O mesmo jogador teve oportunidade de marcar o segundo dos 'encarnados', mas desperdiçou nova penalidade.

Com o empate de hoje, o Benfica, que apenas venceu um jogo nos últimos cinco no campeonato, soma os mesmos 59 pontos que o FC Porto na liderança da prova, mas os 'dragões' têm menos um jogo.