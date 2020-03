O FC Porto empatou a um golo com o Rio Ave este sábado, numa partida da 24.ª jornada da I Liga de futebol disputada no estádio do Dragão.

Os "azuis e brancos" somam assim 60 pontos, segurando a liderança do campeonato com mais um ponto que o Benfica.

O FC Porto marcou o primeiro golo do jogo por Mbemba, aos 18 minutos, mas o Rio Ave conseguiu chegar ao empate com um golo de Taremi, aos 32 minutos.